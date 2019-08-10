ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Безсмертный объяснил, для чего Украине выходить из минского процесса

Новости » Политика    10.08.2019 - 02:42
Безсмертный объяснил, для чего Украине выходить из минского процесса
Фото: Роман Бессмертный (president.gov.ua)

По его мнению, только так удастся добиться прекращения огня на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный пояснил свою позицию относительно приостановления участия Украины в переговорном процессе в Минске. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, Бессмертный считает, что к такому шагу надо прибегнуть, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве договоренностей и нарушении режима тишины.

"Договоренности действительно предполагают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать", - заявил представитель Украины в ТКГ.

Он также подчеркнул, что это политический процесс, который нужно постоянно обеспечивать.

"Если договорились привлечь к ответственности, надо соответствующими действиями достигать этого: собирается "нормандский" формат, разбирают ситуацию, привлекаются к ответственности виновные, иначе мы никогда не достигнем "режима тишины". А как, не достигнув режима тишины, можно работать?", - отметил Безсмертный.

Напомним, ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный заявил, что Украина должна прекратить участие в переговорах в Минске, пока не будет собран "нормандский формат".

Впоследствии Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе.

В соглашении о перемирии на Донбассе впервые указана ответственность сторон Контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе
Новости Украины МинскБессмертный Роман
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь