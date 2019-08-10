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Безсмертний пояснив, для чого Україні виходити з мінського процесу

Новини » Політика    10.08.2019 - 02:42
Безсмертний пояснив, для чого Україні виходити з мінського процесу
Фото: Роман Безсмертний (president.gov.ua)

На його думку, лише так вдасться досягнути припинення вогню на Донбасі

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Роман Безсмертний пояснив свою позицію щодо призупинення участі України в переговорному процесі у Мінську. Про це повідомляє "Укрінформ".

Так, Безсмертний вважає, що до такого кроку треба вдатися, щоб притягнути до відповідальності винних у зриві домовленостей та порушенні режиму тиші.

"Домовленості дійсно передбачають відповідальність. В результаті того, що відбулося, могли бути зірвані не тільки домовленості, а могли початися широкомасштабні бої. Поки не буде притягнутий до відповідальності той, хто зробив, хто дав команду, ніяких кроків далі не можна робити", - заявив представник України в ТКГ.

Він також підкреслив, що це політичний процес, який треба постійно забезпечувати.

"Якщо домовились притягнути до відповідальності, треба відповідними діями досягати цього: збирається "нормандський" формат, розбирають ситуацію, притягуються до відповідальності винні, інакше ми ніколи не досягнемо "режиму тиші". А як, не досягнувши режиму тиші, можна працювати?", - зазначив Безсмертний.

Нагадаємо, раніше представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявив, що Україна має припинити участь у переговорах у Мінську, поки не буде зібраний "нормандський формат".

Згодом Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна повинна продовжувати переговори в Мінську і в інших форматах для того, щоб завершити війну на Донбасі. 

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