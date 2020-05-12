Безсимтомних больных не будут тестировать на коронавирус бесплатно

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без явных признаков болезни

Бессимптомных больных не будут тестировать на коронавирус бесплатно. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает случаи, когда человек хочет обследоваться по собственному желанию без явных признаков коронавирусной инфекции.

"Если у человека нет симптомов коронавируса. Кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это исключительно желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатного тестирования", - заявил Степанов.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Она сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

Вместе с тем, в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние 24 часа. Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки, 11 мая, зафиксировали 17 новых смертей среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Всего по состоянию на 9 утра 12 мая в Украине подтверждены 425 летальных случаев среди больных коронавирусом.