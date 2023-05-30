Безробітних в Україні реєструватимуть за новими правилами: дев'ять основних змін

Основні зміни

1. Відтепер заяву про набуття/поновлення статусу зареєстрованого безробітного або його припинення можна здійснювати:

- через веб-портал чи мобільний застосунок;

- шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.

2. Статус може набути член добровольчого формування територіальної громади, який, відповідно до законодавства, уклав контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі.

3. Днем подання заяви про надання (поновлення) статусу та заяви про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю вважається дата їх реєстрації в центрі зайнятості. Рішення про призначення статусу або перереєстрації призначається в той же день.

4. Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ. Учасники бойових дій подають посвідчення учасника бойових дій. У разі потреби учаснику бойових дій також потрібно буде надавати копію довідки.

5. У центрі зайнятості документи можна пред’явити як у паперовому, так і електронному вигляді. При цьому паперові копії цих документів фахівцями не вимагаються.

6. Для визначення можливостей працевлаштування, ступеню мотивації людини до пошуку роботи, проводиться профілювання як осіб, що шукають роботу (за потреби), так і зареєстрованих безробітних. За результатами такої оцінки для зареєстрованих безробітних складається індивідуальний план працевлаштування. Відмова від його підписання є підставою для припинення статусу.

7. За сприянням у працевлаштуванні людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості, зручного для її відвідування, незалежно від зареєстрованого місця проживання (перебування). Виключення - для внутрішньо переміщених осіб, які можуть зареєструватися як безробітні лише у центрі зайнятості за місцем реєстрації як ВПО.

8. У порядку додано підстави:

8.1) для відмови у наданні статусу:

відмова від складання та підписання індивідуального плану працевлаштування;

подання особою заяви про надання статусу раніше строків, встановлених порядком.

8.2) для припинення реєстрації:

- друга відмова під час воєнного стану від громадських та інших робіт тимчасового характеру (у разі відсутності підходящої роботи);

- встановлення факту невиконання завдань індивідуального плану працевлаштування відповідно до визначених критеріїв без поважних причин (з дня встановлення такого факту);

- у разі порушення визначених Порядком умов перетину кордону України.

9. Процедура перереєстрації безробітних доповнена такими умовами: