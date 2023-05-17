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Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними

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Україна, Середа 17 травня 2023 10:57
Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними Фото: офіційне безробіття в Україні майже зникло (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За даними статистики, у квітні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 127,0 тисяч, серед яких 91,1 тисячі - жінки. Рік тому було 283,4 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 244,8 до 47,6 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 36,7 тисячі. Навантаження на одне вільне місце становить 3,0.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 18,3%. Тобто шукають роботу в Україні близько 2,5 млн осіб.

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