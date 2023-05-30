Безработных в Украине будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений

В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
1. Теперь заявление о приобретении/обновлении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно подать:
2. Статус может получить член добровольческого формирования территориальной громады, который, согласно законодательству, заключил контракт добровольца территориальной обороны на безвозмездной основе.
3. Днем подачи заявления о предоставлении (возобновлении) статуса и заявления о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации принимается в тот же день.
4. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ. Участники боевых действий представляют удостоверение участника боевых действий. При необходимости участнику боевых действий также нужно будет предоставлять копию справки.
5. В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. При этом бумажные копии этих документов специалистами не требуются.
6. Для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы проводится профилирование как лиц, ищущих работу (при необходимости), так и зарегистрированных безработных. По результатам такой оценки для зарегистрированных безработных составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием прекращения статуса.
7. За содействием в трудоустройстве человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства (пребывания). Исключение - для внутренне перемещенных лиц, которые могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.
8. В порядке добавлены основания:
8.1) для отказа в предоставлении статуса:
8.2) для прекращения регистрации:
9. Процедура перерегистрации безработных дополнена следующими условиями:
Напомним, уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума - 127,0 тысяч. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысяч граждан получали помощь.
В то же время, по данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.
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