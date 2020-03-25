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Безработным на время карантина назначат жилищные субсидии

Новости » Финансовый кризис 2020     25.03.2020 - 13:34
Безработным на время карантина назначат жилищные субсидии
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для получения субсидии нужно предварительно получить статус безработного

Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-каналі.

Как отметил Шмыгаль, для упрощенного получения субсидий граждане должны зарегистрироваться в службе занятости и это можно сделать онлайн.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий, рассказал премьер.

Кроме того, на время карантина субсидии для оплаты ЖКУ увеличат в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной радой закона о Стабилизационном фонде, добавил Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Укрина, Кабинет министров планирует увеличить размер субсидий примерно на 300 гривен. Механизм заработает после одобрения Верховной радой закона о стабилизационном фонде.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса.

Кабмин планирует увеличить размер субсидий В Украине упростят получение субсидий для потерявших работу из-за карантина
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