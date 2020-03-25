ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Безробітним на час карантину призначать житлові субсидії

Новини » Фінансова криза 2020     25.03.2020 - 13:34
Безробітним на час карантину призначать житлові субсидії
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для отримання субсидії потрібно попередньо отримати статус безробітного

Кабінет міністрів ухвалив постанову про призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину. Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Шмигаль, для спрощеного отримання субсидій громадяни мають зареєструватися в службі зайнятості і це можливо зробити онлайн.

Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов, розповів прем’єр.

Крім того, на час карантину субсидії для оплати ЖКП збільшать в середньому на 300 грн. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною радою закону про Стабілізаційний фонд, додав Шмигаль.

Фото: розпорядження Кабміну

Як повідомляло РБК-Укрина, Кабінет міністрів планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень. Механізм запрацює після схвалення Верховною радою закону про стабілізаційний фонд.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що уряд спростить отримання субсидій для громадян, які втратили роботу під час карантину через коронавірус.

Кабмін планує збільшити розмір субсидій В Україні спростять отримання субсидій для тих, хто втратив роботу через карантин
Новини України субсідії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся