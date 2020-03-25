Безробітним на час карантину призначать житлові субсидії

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для отримання субсидії потрібно попередньо отримати статус безробітного

Кабінет міністрів ухвалив постанову про призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину. Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Шмигаль, для спрощеного отримання субсидій громадяни мають зареєструватися в службі зайнятості і це можливо зробити онлайн.

Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов, розповів прем’єр.

Крім того, на час карантину субсидії для оплати ЖКП збільшать в середньому на 300 грн. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною радою закону про Стабілізаційний фонд, додав Шмигаль.

Фото: розпорядження Кабміну

Як повідомляло РБК-Укрина, Кабінет міністрів планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень. Механізм запрацює після схвалення Верховною радою закону про стабілізаційний фонд.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що уряд спростить отримання субсидій для громадян, які втратили роботу під час карантину через коронавірус.