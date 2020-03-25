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Кабмин планирует увеличить размер субсидий

Новости » Экономика     25.03.2020 - 13:15
Кабмин планирует увеличить размер субсидий
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Размер субсидий увеличат на 300 гривен Размер субсидий увеличат на 300 гривен

Кабинет министров планирует увеличить размер субсидий примерно на 300 гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как отметил Шмыгаль, также планирует упросить порядок выдачи субсидий, "особенно тем, кто потерял работу в период карантина".

"В среднем увеличение субсидий для украинцев будет составлять 300 гривен", - сказал он.

По его словам, механизм заработает после одобрения Верховной радой закона о стабилизационном фонде. Кроме того, готовятся изменения в госбюджет.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса.

Отметим, министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала, что Кабмин увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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