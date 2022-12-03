Безпрецедентний крок. Люксембург витратив на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету

На військову допомогу Збройним силам Україні Люксембург вже витрати 16% свого оборонного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Люксембурга.
"Цього року Люксембург зробив безпрецедентний крок, підтримавши Україну військовою технікою на 75 млн євро. Це 16% нашого оборонного бюджету на 2022 рік. Ми підтримуємо Україну в її праві на самооборону", - йдеться у повідомленні.
Міністерство детально повідомило, що саме передало Україні:
Нагадаємо, що Люксембург передав Збройним силам України безпілотники Primoco One 150. Їх виготовляли у Чехії.
Окрім цього Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV.
Окрім броньовиків Люксембург передав українським військам 100 протитанкових комплексів NLAW та 15 військових наметів.
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