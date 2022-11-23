Люксембург направив Україні військову допомогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition .

Точна кількість переданих машин не уточнюється, проте, за даними видання, їх було виділено з власного арсеналу країни, який налічує 42 такі машини.

Окрім броньовиків Люксембург передав українським військам 100 протитанкових комплексів NLAW та 15 військових наметів.

Нагадаємо, що про заплановані постачання бронемашин повідомили в Міністерстві оборони Люксембургу.

Люксембург надав Україні обладнання для судової експертизи вартістю понад 1 млн євро.

Раніше міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш заявив, що Україна може і повинна перемогти у війні.

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