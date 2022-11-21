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Люксмебург передасть Україні броньовані автомобілі HMMWV (фото)

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Понеділок 21 листопада 2022 15:32
Люксмебург передасть Україні броньовані автомобілі HMMWV (фото) Фото: Люксмебург передає Україні броньовані автомобілі (twitter.com/Francois_Bausch)
Автор: Дмитро Браславський

Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Люксембургу Франсуа Бауша.

За його словами, армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України. Саме тому, його країна передасть на потреби українських військових декілька броньованих автомобілів HMMWV.

"Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав міністр.

Бауш додав, що армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових. Уряд Люксембургу для цього має прийняти відповідний регламент.

Нагадаємо, що Люксембург надав Україні обладнання для судової експертизи вартістю понад 1 млн євро.

Раніше міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш заявив, що Україна може і має перемогти у війні.

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