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Безпрецедентний крок. Люксембург витратив на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету

Новость на русском →
Субота 03 грудня 2022 15:53
Безпрецедентний крок. Люксембург витратив на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету Фото: Люксембург витратив на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету (twitter.com/Francois_Bausch)
Автор: Дмитро Браславський

На військову допомогу Збройним силам Україні Люксембург вже витрати 16% свого оборонного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Люксембурга.

"Цього року Люксембург зробив безпрецедентний крок, підтримавши Україну військовою технікою на 75 млн євро. Це 16% нашого оборонного бюджету на 2022 рік. Ми підтримуємо Україну в її праві на самооборону", - йдеться у повідомленні.

Безпрецедентний крок. Люксембург витратив на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету

Міністерство детально повідомило, що саме передало Україні:

  • 102 протитанкові комплекси NLAW;
  • 7 джипів Jeep Wrangler;
  • 28 високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV;
  • 20 кулеметів 12,7 мм до високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV;
  • 18 генераторів;
  • 5 тисяч шоломів;
  • бронежилети та інше обладнання.

Нагадаємо, що Люксембург передав Збройним силам України безпілотники Primoco One 150. Їх виготовляли у Чехії.

Окрім цього Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV.

Окрім броньовиків Люксембург передав українським військам 100 протитанкових комплексів NLAW та 15 військових наметів.

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