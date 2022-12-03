Безпрецедентний крок. Люксембург витратив на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету

Фото: Люксембург витратив на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету (twitter.com/Francois_Bausch)

На військову допомогу Збройним силам Україні Люксембург вже витрати 16% свого оборонного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Люксембурга.

"Цього року Люксембург зробив безпрецедентний крок, підтримавши Україну військовою технікою на 75 млн євро. Це 16% нашого оборонного бюджету на 2022 рік. Ми підтримуємо Україну в її праві на самооборону", - йдеться у повідомленні. Міністерство детально повідомило, що саме передало Україні: 102 протитанкові комплекси NLAW;

7 джипів Jeep Wrangler;

28 високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV;

20 кулеметів 12,7 мм до високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV;

18 генераторів;

5 тисяч шоломів;

бронежилети та інше обладнання.