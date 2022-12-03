Беспрецедентный шаг. Люксембург потратил на помощь Украине 16% своего оборонного бюджета

Фото: Люксембург потратил на помощь Украине 16% своего оборонного бюджета (twitter.com/Francois_Bausch)

На военную помощь Вооруженным силам Украины Люксембург уже потратил 16% своего оборонного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Люксембурга.

"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на 75 млн. евро. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", - говорится в сообщении. Министерство подробно сообщило, что именно передало Украине: 102 противотанковых комплекса NLAW;

7 джипов Jeep Wrangler;

28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV;

20 пулеметов 12,7 мм к высокомобильным внедорожным автомобилям HMMWV;

18 генераторов;

5 тысяч шлемов;

бронежилеты и другое оборудование.