Беспрецедентный шаг. Люксембург потратил на помощь Украине 16% своего оборонного бюджета
На военную помощь Вооруженным силам Украины Люксембург уже потратил 16% своего оборонного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Люксембурга.
"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на 75 млн. евро. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", - говорится в сообщении.
Министерство подробно сообщило, что именно передало Украине:
- 102 противотанковых комплекса NLAW;
- 7 джипов Jeep Wrangler;
- 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV;
- 20 пулеметов 12,7 мм к высокомобильным внедорожным автомобилям HMMWV;
- 18 генераторов;
- 5 тысяч шлемов;
- бронежилеты и другое оборудование.
Напомним, что Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150. Их производили в Чехии.
Кроме того, Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.
Кроме броневиков, Люксембург передал украинским войскам 100 противотанковых комплексов NLAW и 15 военных палаток.
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