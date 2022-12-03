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Беспрецедентный шаг. Люксембург потратил на помощь Украине 16% своего оборонного бюджета

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Суббота 03 декабря 2022 15:53
Беспрецедентный шаг. Люксембург потратил на помощь Украине 16% своего оборонного бюджета Фото: Люксембург потратил на помощь Украине 16% своего оборонного бюджета (twitter.com/Francois_Bausch)
Автор: Дмитрий Браславский

На военную помощь Вооруженным силам Украины Люксембург уже потратил 16% своего оборонного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Люксембурга.

"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на 75 млн. евро. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", - говорится в сообщении.

Беспрецедентный шаг. Люксембург потратил на помощь Украине 16% своего оборонного бюджета

Министерство подробно сообщило, что именно передало Украине:

  • 102 противотанковых комплекса NLAW;
  • 7 джипов Jeep Wrangler;
  • 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV;
  • 20 пулеметов 12,7 мм к высокомобильным внедорожным автомобилям HMMWV;
  • 18 генераторов;
  • 5 тысяч шлемов;
  • бронежилеты и другое оборудование.

Напомним, что Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150. Их производили в Чехии.

Кроме того, Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.

Кроме броневиков, Люксембург передал украинским войскам 100 противотанковых комплексов NLAW и 15 военных палаток.

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