Беспрецедентные расходы. Россияне испытывают нехватку снарядов и вынуждены экономить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в эфире телемарафона.

"Уровень расхода боеприпасов (со стороны РФ, - ред.) ну просто беспрецедентен. Именно потому что размах боевых действий и интенсивность боевых действий можно сравнить только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит сейчас уже наступает (вооружение у РФ, - ред). Еще где-то месяц назад мы отвечали одним артвыстрелом на 6-10 их выстрелов, то сейчас это отношение изменилось. Они начали ощущать нехватку снарядов", - сказал Сырский.

Он отметил, что украинские военные пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще перед тем, как они попадут на позиции. ВСУ обстреливают логистические пути россиян.

"Враг не чувствует себя в безопасности, и при перевозке боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они вынуждены экономить", - добавил командующий.

Напомним, по словам Сырского, российские оккупанты изменили тактику боя на востоке Украины после назначения Суровикина.

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