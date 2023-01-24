Безпрецедентна небезпека. Годинник Судного дня перевели ще ближче до півночі через війну в Україні

"Тонко завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту - випадково, навмисно чи як прорахунок - є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою", - сказали вчені-атомники, відкривши цьогоріч журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

За їхніми словами, годинник переведено на 10 секунд ближче до півночі, найближче до глобальної катастрофи за всю історію. Три роки поспіль стрілки годинника були встановлені на позначці за 100 секунд до півночі.

"Останній договір про ядерну зброю між Росією та Сполученими Штатами під загрозою. Якщо дві сторони не відновлять переговори та не знайдуть основу для подальших скорочень, термін дії договору закінчиться в лютому 2026 року. Це усуне взаємні перевірки, поглибить недовіру, підштовхне гонку ядерних озброєнь і підвищить можливість ядерного обміну", - наголосили всесвітньо відомі експерти з Bulletin of the Atomic Scientists.

Вони також акцентували увагу на значному розширенні ядерного потенціалу Китаю, що спричиняє особливу тривогу, посилення Північною Кореєю випробувань ракет середньої та більшої дальності, збільшення потужностей Ірану зі збагачення урану та розвиток Індією свого ядерного арсеналу.

Іншими факторами, що вплинули на рішення перевести годинник вперед, є кліматична криза та викиди вуглекислого газу, зростання кількості біологічних загроз, таких як COVID-19, а також дезінформація і руйнівні технології.

"Годинник Судного дня б’є тривогу для всього людства. Ми стоїмо на краю прірви. Але наші лідери не діють достатньо швидко чи масштабно, щоб забезпечити мирну та придатну для життя планету. Наука зрозуміла, що потрібно зробити, але бракує політичної волі. Це має змінитися у 2023 році, якщо ми хочемо запобігти катастрофі. Адже ми стикаємося з численними екзистенціальними кризами. Лідерам потрібне кризове мислення", - заявила Мері Робінсон, перша жінка-президент Ірландії та колишній Верховний комісар ООН з прав людини.

Рейчел Бронсон, президент і генеральний директор Bulletin of the Atomic Scientists, зазначила, що ми живемо в час безпрецедентної небезпеки, і годинник Судного дня відображає цю реальність.

"Уряд США, його союзники по НАТО та Україна мають безліч каналів для діалогу; ми закликаємо лідерів вивчити всі з них повною мірою, щоб повернути годинник назад", - закликала вона.