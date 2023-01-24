Беспрецедентная опасность. Часы Судного дня перевели еще ближе к полуночи из-за войны в Украине

Часы Судного дня установлены на 90 секунд до полуночи, что означает время "беспрецедентной опасности", главным образом из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Тонко завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта - случайно, намеренно или как просчет - ужасный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-то контроля, остается высокой", - сказали ученые-атомщики, открыв в этом году журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
По их словам, часы переведены на 10 секунд ближе к полуночи, ближе всего к глобальной катастрофе за всю историю. Три года подряд стрелки часов были установлены на отметке за 100 секунд до полуночи.
"Последний договор о ядерном оружии между Россией и Соединенными Штатами под угрозой. Если две стороны не возобновят переговоры и не найдут основу для дальнейших сокращений, срок действия договора истечет в феврале 2026 года. Это устранит взаимные проверки, углубит недоверие, подтолкнет гонку ядерных вооружений и повысит возможность ядерного обмена", - подчеркнули всемирно известные эксперты из Bulletin of the Atomic Scientists.
Они также акцентировали внимание на значительном расширении ядерного потенциала Китая, что вызывает особую тревогу, усилении Северной Кореей испытаний ракет средней и большей дальности, увеличении мощностей Ирана по обогащению урана и развитии Индией своего ядерного арсенала.
Другими факторами, повлиявшими на решение перевести часы вперед, являются климатический кризис и выбросы углекислого газа, рост количества биологических угроз, таких как COVID-19, а также дезинформация и разрушительные технологии.
"Часы Судного дня бьют тревогу для всего человечества. Мы стоим на краю пропасти. Но наши лидеры не действуют достаточно быстро или масштабно, чтобы обеспечить мирную и пригодную для жизни планету. Наука поняла, что нужно сделать, но недостаточно политической воли. Это должно измениться в 2023 году, если мы хотим предотвратить катастрофу. Ведь мы сталкиваемся с многочисленными экзистенциальными кризисами. Лидерам нужно кризисное мышление", - заявила Мэри Робинсон, первая женщина-президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.
Рейчел Бронсон, президент и генеральный директор Bulletin of the Atomic Scientists, отметила, что мы живем во время беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность.
"У правительства США, его союзников по НАТО и Украине есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров изучить все из них в полной мере, чтобы вернуть часы назад", - призвала она.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия использует ядерное оружие как один из элементов устрашения. При этом страна-агрессор даже не испытывала боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что РФ пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины со стороны партнеров.
Напомним, что МИД Австрии отметил, что ни одна страна не должна угрожать применением ядерного оружия, ведь это не только чрезвычайно опасно, но и морально неприемлемо и является нарушением международного права.
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