Безповоротні гранти на сади та виноградники: можливості для аграріїв у посівній-2024

Уряд запустив програму "єРобота", де можна скористатись безповоротним грантом на висадку садів та виноградників.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.
Як зазначив Шмигаль, Україна вже розпочала третю посівну за час повномасштабної війни.
"Завдяки теплій погоді така посівна іде в 4-х областях на Півдні. Уряд підтримує і буде відстоювати інтереси українських аграріїв в усіх аспектах", - сказав він.
За його словами сьогодні також планується ухвалити та передати до Парламенту законопроєкт про Державний аграрний реєстр.
"Цей реєстр уже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал", - зазначив прем'єр-міністр.
Шмигаль повідомив, що в даному реєстрі наразі зареєстровані 115 тисяч користувачів.
"Також на порядку денному маємо ще одне рішення для розвитку аграрного сектору в Україні. Уряд запустив програму "єРобота", і один з компонентів цієї програми - це безповоротні гранти на висадку садів та виноградників", - зазначив він.
Так, згідно з новими змінами тепер можна буде отримати 330 тисяч ривень для висадки одного гектара винограду. Розмір компенсації збільшується на 105 тисяч гривень за гектар. А максимальна сума гранту становить 10 мільйонів гривень.
"Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких - це створювати робочі місця", - наголосив прем'єр-міністр.
Як повідомляла директорка Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник в інтерв'ю РБК-Україна, українці можуть отримати гранти на створення та розвиток власного бізнесу. Сума гранту коливається від 50 до 250 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі українки можуть отримати грант, щоб відкрити дитсадок у себе вдома.
Що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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