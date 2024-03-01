Безвозвратные гранты на сады и виноградники: возможности для аграриев в посевной-2024

Правительство запустило программу "еРабота", где можно воспользоваться безвозвратным грантом на высадку садов и виноградников.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
Как отметил Шмигаль, Украина уже начала третью посевную за время полномасштабной войны.
"Благодаря теплой погоде такая посевная идет в 4 областях на Юге. Правительство поддерживает и будет отстаивать интересы украинских аграриев во всех аспектах", - сказал он.
По его словам, сегодня также планируется принять и передать в Парламент законопроект о Государственном аграрном реестре.
"Этот реестр уже создан, но важно нормировать его работу отдельным законом, а также расширить его функционал", - отметил премьер-министр.
Шмигаль сообщил, что в данном реестре зарегистрировано 115 тысяч пользователей.
"Также в повестке дня есть еще одно решение для развития аграрного сектора в Украине. Правительство запустило программу "єРобота", и один из компонентов этой программы - это безвозвратные гранты на высадку садов и виноградников", - отметил он.
Так, согласно новым изменениям, теперь можно будет получить 330 тысяч гривен для высадки одного гектара винограда. Размер компенсации увеличивается на 105 тысяч гривен за гектар. А максимальная сумма гранта составляет 10 миллионов гривен.
"Эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых - это создавать рабочие места", - подчеркнул премьер-министр.
Как сообщала директор Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник в интервью РБК-Украина, украинцы могут получить гранты на создание и развитие собственного бизнеса. Сумма гранта колеблется от 50 до 250 тысяч гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что некоторые украинки могут получить грант, чтобы открыть детсад у себя дома.
Что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.
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