Безвозвратные гранты на сады и виноградники: возможности для аграриев в посевной-2024

Как отметил Шмигаль, Украина уже начала третью посевную за время полномасштабной войны.

"Благодаря теплой погоде такая посевная идет в 4 областях на Юге. Правительство поддерживает и будет отстаивать интересы украинских аграриев во всех аспектах", - сказал он.

По его словам, сегодня также планируется принять и передать в Парламент законопроект о Государственном аграрном реестре.

"Этот реестр уже создан, но важно нормировать его работу отдельным законом, а также расширить его функционал", - отметил премьер-министр.

Шмигаль сообщил, что в данном реестре зарегистрировано 115 тысяч пользователей.

"Также в повестке дня есть еще одно решение для развития аграрного сектора в Украине. Правительство запустило программу "єРобота", и один из компонентов этой программы - это безвозвратные гранты на высадку садов и виноградников", - отметил он.

Так, согласно новым изменениям, теперь можно будет получить 330 тысяч гривен для высадки одного гектара винограда. Размер компенсации увеличивается на 105 тысяч гривен за гектар. А максимальная сумма гранта составляет 10 миллионов гривен.

"Эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых - это создавать рабочие места", - подчеркнул премьер-министр.