Безпосередньої небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони

Наразі безпосередня військова небезпека для Молдови не спостерігається. Але Росія веде проти країни гібридну війну.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.
"Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни - гібридна війна", - зазначив чиновник.
За його словами, Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається "змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу".
Нагадаємо, вчора, 12 березня, у Молдові розпочалися протести, які організувала проросійська партія. Глава поліції Молдови Віорел Чернеуцяну розповів, що до цього причетна Росія.
Також ми писали, що, за словами голови молдавського парламенту Ігор Гросу, проросійська партія, яка організовує протести, хоче організувати держпереворот.
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