Непосредственной опасности для Молдовы нет, но РФ ведет гибридную войну, - министр обороны

Сейчас непосредственная военная опасность для Молдовы не наблюдается. Но Россия ведет против страны гибридную войну.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

"Непосредственной военной опасности для Молдовы в настоящее время не существует, но есть другие виды опасностей, которые влияют на безопасность страны - гибридная война", - отметил чиновник.

По его словам, Россия при помощи создания дезинформации и напряженности внутри общества пытается "изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть".