Безпілотники в Москві. США перевіряють інформацію, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними анонімних джерел видання, Сполучені Штати не були попереджені про ймовірну атаку безпілотника на Кремль, яку Росія назвала замахом на російського диктатора Володимира Путіна.

"Що б не сталося, не було ніякого завчасного попередження", - сказав американський чиновник, додавши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося.

Інший американський чиновник сказав, що вони все ще працюють над оцінкою заяв Росії та ще не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Путіна.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня, в Росії заявили, що їх військові й спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.Зокрема зазначається, що внаслідок так званої "атаки" ніхто не постраждав.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, Україна не володіє інформацією про нічні удари по Кремлю й зосереджує свої сили лише на звільненні власних територій, а не на атаку чужих.

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