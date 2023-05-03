Беспилотники в Москве. США проверяют информацию, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным анонимных источников издания, Соединенные Штаты не были предупреждены о вероятной атаке беспилотника на Кремль, которую Россия назвала покушением на российского диктатора Владимира Путина.

"Что бы ни произошло, не было никакого заблаговременного предупреждения", - сказал американский чиновник, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

Другой американский чиновник сказал, что они все еще работают над оценкой заявлений России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Путина.

Напомним, в ночь на 3 мая, в России заявили, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль. В частности отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Украина не владеет информацией о ночных ударах по Кремлю и сосредотачивает свои силы только на освобождении собственных территорий, а не на атаке чужих.

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