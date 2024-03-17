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Безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані в РФ: виникла пожежа, є постраждалий

Фото: безпілотники атакували завод у Слов'янську-на-Кубані РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 17 березня, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Baza.

"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов'янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибухів є як мінімум один постраждалий – працівник заводу. На місце події виїхали співробітники швидкої допомоги та оперативні служби.

Російські ЗМІ уточнюють, що ймовірно атакували Слов'янський НПЗ, який виробляє авіаційний гас, бензин, вакуумний газойль і мазут.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Детальніше про те, чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті - читайте у нашому матеріалі.

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