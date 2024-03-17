Беспилотники атаковали завод в Славянске-на-Кубани в РФ: возник пожар, есть пострадавший

В российском Славянске-на-Кубани прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 17 марта, после которых на одном из предприятий города начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Baza.
"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрывов есть как минимум один пострадавший – работник завода. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы.
Российские СМИ не уточняют, на каком именно предприятии начался пожар. Но стоит отметить, что на юге города находится НПЗ.
Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.
Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.
Детальнее о том, могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте - читайте в нашем материале.
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