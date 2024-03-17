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Беспилотники атаковали завод в Славянске-на-Кубани в РФ: возник пожар, есть пострадавший

Фото: беспилотники атаковали завод в Славянске-на-Кубани РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Славянске-на-Кубани прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 17 марта, после которых на одном из предприятий города начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Baza.

"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрывов есть как минимум один пострадавший – работник завода. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы.

Российские СМИ не уточняют, на каком именно предприятии начался пожар. Но стоит отметить, что на юге города находится НПЗ.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Детальнее о том, могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте - читайте в нашем материале.

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