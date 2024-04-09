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Безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр в РФ (відео)

Фото: атака БПЛА на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр в Воронезькі області (vif-vrn.ru)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні вночі безпілотники нібито атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали ASTRA та Baza.

Вночі 9 квітня 2 безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова.

Як повідомив місцевий губернатор, один безпілотник нібито було збито.

Втім, за інформацією джерел, вибухнули обидва безпілотники. Перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько третьої ранку. Через годину туди ж влучив і другий безпілотник.

Пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Удари безпілотників по Росії

Нагадаємо, останнім часом у Росії під атакою все частіше перебувають нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Туди прилітають безпілотники.

Удари стають дедалі більш далекобійними. Зокрема, 2 квітня, за інформацією джерел РБК-Україна, українські безпілотники вперше атакували підприємства в Республіці Татарстан у РФ.

Дрони вдарили по заводу, де збирають російські дрони-камікадзе "Шахед". Росіяни скаржилися на поранених.

Також цього ж дня дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані.

Напередодні повідомлялось, що безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. Це сталося у п'ятницю, 5 квітня.

Більш детально про атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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