Безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр в РФ (відео)

Удари безпілотників по Росії

Нагадаємо, останнім часом у Росії під атакою все частіше перебувають нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Туди прилітають безпілотники.

Удари стають дедалі більш далекобійними. Зокрема, 2 квітня, за інформацією джерел РБК-Україна, українські безпілотники вперше атакували підприємства в Республіці Татарстан у РФ.

Дрони вдарили по заводу, де збирають російські дрони-камікадзе "Шахед". Росіяни скаржилися на поранених.

Також цього ж дня дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані.

Напередодні повідомлялось, що безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. Це сталося у п'ятницю, 5 квітня.

Більш детально про атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.