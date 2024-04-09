Беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в РФ (видео)

Удары беспилотников по России

Напомним, в последнее время под атакой в России все чаще находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Туда прилетают беспилотники.

Удары становятся все более дальнобойными. В частности, 2 апреля, по информации источников РБК-Украина, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ.

Дроны ударили по заводу, где собирают российские дроны-камикадзе "Шахед". Россияне жаловались на раненых.

Также в этот же день дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Накануне сообщалось, что беспилотники якобы атаковали производящий взрывчатку Брянский химический завод. Это произошло в пятницу, 5 апреля.

Более подробно об атаках - в материале РБК-Украина.

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