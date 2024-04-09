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Беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в РФ (видео)

Фото: Атака БПЛА на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области (vif-vrn.ru)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня ночью беспилотники якобы атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ASTRA и Baza.

Ночью 9 апреля 2 беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова.

Как сообщил местный губернатор, один беспилотник якобы был сбит.

Однако, по информации источников, взорвались оба беспилотника. Первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех утра. Через час туда попал и второй беспилотник.

Поврежден фасад здания и окна.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.

Удары беспилотников по России

Напомним, в последнее время под атакой в России все чаще находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Туда прилетают беспилотники.

Удары становятся все более дальнобойными. В частности, 2 апреля, по информации источников РБК-Украина, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ.

Дроны ударили по заводу, где собирают российские дроны-камикадзе "Шахед". Россияне жаловались на раненых.

Также в этот же день дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Накануне сообщалось, что беспилотники якобы атаковали производящий взрывчатку Брянский химический завод. Это произошло в пятницу, 5 апреля.

Более подробно об атаках - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияВоронежская областьАтака дронов