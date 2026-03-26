Безпілотник атакував турецький танкер з російською нафтою у Чорному морі

09:47 26.03.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки атаки по підсанкційному танкеру?
aimg Костянтин Широкун
Фото: безпілотник атакував турецький танкер з російською нафтою (Getty Images)

Невідомий безпілотник атакував турецький танкер Altura з російською нафтою у Чорному морі, в результаті удару стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Британія почне перехоплювати танкери з тіньового флоту РФ

Зазначається, що турецький танкер, завантажений сирою нафтою, став мішенню атаки безпілотника в Чорному морі поблизу Стамбула.

Атака на танкер Altura сталася за 15 морських миль (28 кілометрів) від протоки Босфор.

За даними відстеження суден, танкер класу Suezmax був завантажений близько 1 млн барелів сирої нафти марки Urals з Новоросійська.

Відомо, що танке Altura перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, але не підпадає під економічні обмеження США.

За даними турецького морського новинного порталу HaberDenizde, на містку танкера стався вибух, а машинне відділення також заповнилося водою.

Підбитий танкер наразі оточений трьома турецькими військовими кораблями. Також поряд – судно екстреного реагування, яке знаходиться під управлінням Головного управління берегової безпеки Туреччини.

Нагадаємо, що ще з 3 березня у Середземному морі горить російській танкер Arctic Metagaz, який перевозить зріджений природний газ (ЗПГ). Судно перебуває під санкціями США та Британії, а причиною інциденту могла стати атака морського дрона.

Росія назвала удар дрона по танкеру Arctic Metagaz у Середземному морі "міжнародним тероризмом" і звинуватила у ньому Україну.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно, що Україна постійно розвиває морські дрони і вже скоро з'являться системи, які зможуть діяти навіть в умовах океану та під водою.

Більше по темі:
Російська Федераціятіньовий флотДрони