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Безпілотник атакував один із найбільших НПЗ на території Росії в Ярославлі

Фото: НПЗ у Ярославлі атаковано безпілотником (www.yanos.slavneft.ru)
Автор: Олександр Білоус

Безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал 112 .

Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") було пущено в експлуатацію у 1961 році.

В даний час "Славнафта - ЯНОС" є одним із найбільших підприємств Росії з виробництва продуктів нафтопереробки.

Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ "Славнефть-ЯНОС" складає близько 15 млн. тонн нафти на рік.

Атаки безпілотників на НПЗ на території Росії

Нагадаємо, останніми днями почастішали атаки безпілотників на НБУ на території Росії. Зокрема, 24 січня БПЛА атакував НПЗ у Туапсе.

Джерела РБК-Україна повідомили, що нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою метою Служби безпеки України. Наголошується, що безпілотники СБУ атакували цей важливий об'єкт для ворога.

Після двох потужних вибухів у ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа, було пошкоджено встановлення первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумну та атмосферну колони.

"Далі буде багато сюрпризів, системна робота продовжується", - повідомляє джерело.

Також 19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі в Клинці Брянської області . Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

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