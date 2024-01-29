Безпілотник атакував один із найбільших НПЗ на території Росії в Ярославлі

Безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал 112 .
Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.
Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") було пущено в експлуатацію у 1961 році.
В даний час "Славнафта - ЯНОС" є одним із найбільших підприємств Росії з виробництва продуктів нафтопереробки.
Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ "Славнефть-ЯНОС" складає близько 15 млн. тонн нафти на рік.
Нагадаємо, останніми днями почастішали атаки безпілотників на НБУ на території Росії. Зокрема, 24 січня БПЛА атакував НПЗ у Туапсе.
Джерела РБК-Україна повідомили, що нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою метою Служби безпеки України. Наголошується, що безпілотники СБУ атакували цей важливий об'єкт для ворога.
Після двох потужних вибухів у ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа, було пошкоджено встановлення первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумну та атмосферну колони.
"Далі буде багато сюрпризів, системна робота продовжується", - повідомляє джерело.
Також 19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі в Клинці Брянської області . Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.