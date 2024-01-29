Беспилотник атаковал один из крупнейших НПЗ на территории России в Ярославле

Согласно сообщению, БПЛА упал около установки гидрокрекинга. Предварительно, никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году.

В настоящее время "Славнефть - ЯНОС" является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.

Средний показатель объема переработки нефти в ПАО "Славнефть-ЯНОС" составляет порядка 15 млн тонн нефти в год.

Атаки беспилотников на НПЗ на территории России

Напомним, в последние дни участились атаки беспилотников на НБУ на территории России. В частности, 24 января БПЛА атаковал НПЗ в Туапсе.

Источники РБК-Украина сообщили, что нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Отмечается, что беспилотники СБУ атаковали этот важный объект для врага.

После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

"Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.

Также 19 января мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинцы Брянской области. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника.