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Беспилотник атаковал один из крупнейших НПЗ на территории России в Ярославле

Фото: НПЗ в Ярославле атакован беспилотником (www.yanos.slavneft.ru)
Автор: Александр Белоус

Беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал 112.

Согласно сообщению, БПЛА упал около установки гидрокрекинга. Предварительно, никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году.

В настоящее время "Славнефть - ЯНОС" является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.

Средний показатель объема переработки нефти в ПАО "Славнефть-ЯНОС" составляет порядка 15 млн тонн нефти в год.

Атаки беспилотников на НПЗ на территории России

Напомним, в последние дни участились атаки беспилотников на НБУ на территории России. В частности, 24 января БПЛА атаковал НПЗ в Туапсе.

Источники РБК-Украина сообщили, что нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Отмечается, что беспилотники СБУ атаковали этот важный объект для врага.

После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

"Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.

Также 19 января мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинцы Брянской области. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника.

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