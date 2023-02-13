Безперервну роботу основних лікарень забезпечують 4 тисячі генераторів, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, генератори закуповувались як за кошти міністерства, так і за рахунок місцевих бюджетів, медичних закладів тощо.

"Зараз в системі охорони здоров’я вже функціонує 4 тис. генераторів, і з них велика кількість потужних генераторів. Міністерство охорони здоров’я поставило вже близько 600 генераторів, також завершена закупівля за кошти позики Світового банку ще 1 100 генераторів", - сказав Ляшко.

Він додав, що хоча безперебійну роботу основних лікарень вже забезпечено, амбулаторії та пункти базування екстреної медичної допомоги все ще потребують додаткових джерел електроенергії.