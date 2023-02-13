Непрерывную работу основных больниц обеспечивают 4 тысячи генераторов, - Ляшко

Основа больницы Украины обеспечена более 4 тысячами генераторов, которые обеспечивают им бесперебойную работу.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, генераторы закупались как за счет министерства, так и за счет местных бюджетов, медицинских учреждений и т.д.

"Сейчас в системе здравоохранения уже функционирует 4 тыс генераторов, и из них большое количество мощных генераторов. Министерство здравоохранения поставило уже около 600 генераторов, также завершена закупка за счет займа Всемирного банка еще 1 100 генераторов", - сказал Ляшко.

Он добавил, что хотя бесперебойная работа основных больниц уже обеспечена, амбулатории и пункты базирования экстренной медицинской помощи все еще нуждаются в дополнительных источниках электроэнергии.