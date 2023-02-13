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Безперервну роботу основних лікарень забезпечують 4 тисячі генераторів, - Ляшко

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 07:41
Безперервну роботу основних лікарень забезпечують 4 тисячі генераторів, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (kmu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Основі лікарні України забезпечені понад 4 тисячами генераторів, які забезпечують їм безперебійну роботу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, генератори закуповувались як за кошти міністерства, так і за рахунок місцевих бюджетів, медичних закладів тощо.

"Зараз в системі охорони здоров’я вже функціонує 4 тис. генераторів, і з них велика кількість потужних генераторів. Міністерство охорони здоров’я поставило вже близько 600 генераторів, також завершена закупівля за кошти позики Світового банку ще 1 100 генераторів", - сказав Ляшко.

Він додав, що хоча безперебійну роботу основних лікарень вже забезпечено, амбулаторії та пункти базування екстреної медичної допомоги все ще потребують додаткових джерел електроенергії.

Нагадаємо, що приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів, які будуть розподілені між різними службами міста.

Також раніше ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у 100 млн. доларів.

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