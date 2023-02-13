Непрерывную работу основных больниц обеспечивают 4 тысячи генераторов, - Ляшко
Основа больницы Украины обеспечена более 4 тысячами генераторов, которые обеспечивают им бесперебойную работу.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По его словам, генераторы закупались как за счет министерства, так и за счет местных бюджетов, медицинских учреждений и т.д.
"Сейчас в системе здравоохранения уже функционирует 4 тыс генераторов, и из них большое количество мощных генераторов. Министерство здравоохранения поставило уже около 600 генераторов, также завершена закупка за счет займа Всемирного банка еще 1 100 генераторов", - сказал Ляшко.
Он добавил, что хотя бесперебойная работа основных больниц уже обеспечена, амбулатории и пункты базирования экстренной медицинской помощи все еще нуждаются в дополнительных источниках электроэнергии.
Напомним, что частные предприниматели из Франции передали Харькову более 180 топливных генераторов, которые будут распределены между разными службами города.
Также ранее ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.
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