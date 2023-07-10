Безпекові гарантії чи вступ до НАТО: що думають про це українці

Підтримка вступу до НАТО у 2023 році

Зараз 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО, причому у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок: від 79% на Сході до 93% на Заході.

"Тобто наразі суспільство нарешті консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд", - зазначають соціологи.

Готовність "пожертвувати" вступом до НАТО

При цьому для лише 18% прийнятно буде відмовитися від вступу до НАТО заради встановлення миру, а для 76% така ціна є неприйнятною. У регіональному вимірі ми також бачимо консенсусний погляд: від 67% на Сході до 81% на Заході вважають таку поступку неприйнятною для встановлення миру.

"Безпекові гарантії" чи вступ до НАТО

Ще у травні 2022 року думки розділилися майже порівну: 39% наполягали на лише вступу до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати замість цього "безпекові гарантії". До травня 2023 року громадська думка помітно змінилася - до 58% зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві в НАТО. Водночас до 29% знизилася частка тих, для кого прийнятними будуть "безпекові гарантії".

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, риторика західних партнерів України щодо "безпекових гарантій" як альтернативи вступу до НАТО (в т.ч. в контексті "відкладання" вступу на майбутнє) скептично сприймається українцями як з огляду на історичний досвід (Будапештський меморандум), так і з огляду на фактичні обсяги та швидкість підтримки Заходом України після широкомасштабного вторгнення.

За його словами, хоча абсолютна більшість українців і розглядає війну проти агресивної Росії як спільну разом із західними союзниками та вдячні за надану потужну допомогу, але водночас обсяг цієї допомоги не сприймається як достатній для повного вигнання ворога (і забезпечення безпеки України).

"Можливо, надання Заходом переконливих прозорих гарантій із конкретними механізмами реалізації підвищать довіру до "безпекових гарантій". Проте наразі українці вірять лише повноцінному членству", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Саміт у Вільнюсі

Нагадаємо,президент США Джо Байден заявив , що Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни. На його думку, у НАТО немає єдності щодо вступу України до альянсу зараз, а процес приєднання після закінчення війни займе певний час.

ПрезидентВолодимир Зеленський заявив , що Україна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку.