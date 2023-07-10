Гарантии безопасности или вступление в НАТО: что думают об этом украинцы

Поддержка вступления в НАТО в 2023 году

Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на востоке до 93% на западе.

"То есть сейчас общество наконец-то консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд", - отмечают социологи.

Готовность "пожертвовать" вступлением в НАТО

При этом для всего 18% приемлемо будет отказаться от вступления в НАТО ради установления мира, а для 76% такая цена неприемлема. В региональном измерении мы видим консенсусный взгляд: от 67% на Востоке до 81% на Западе считают такую уступку неприемлемой для установления мира.

"Гарантии безопасности" или вступление в НАТО

Еще в мае 2022 года мнения разделились почти поровну: 39% настаивали на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получить вместо этого "гарантии безопасности". К маю 2023 года общественное мнение заметно изменилось - до 58% возросла доля тех, кто настаивает именно на членстве в НАТО. В то же время, до 29% снизилась доля тех, для кого приемлемыми будут "гарантии безопасности".

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, риторика западных партнеров Украины относительно "гарантий безопасности" как альтернативы вступлению в НАТО (в т.ч. в контексте "откладывания" вступления на будущее) скептически воспринимается украинцами как исходя из исторического опыта (Будапештский меморандум), так и с учетом фактических объемов и скорости поддержки Западом Украины после широкомасштабного вторжения.

По его словам, хотя абсолютное большинство украинцев и рассматривает войну против агрессивной России как совместную с западными союзниками и благодарны за оказанную мощную помощь, но в то же время объем этой помощи не воспринимается как достаточный для полного изгнания врага (и обеспечения безопасности Украины).

"Возможно, предоставление Западом убедительных прозрачных гарантий с конкретными механизмами реализации повысят доверие к "гарантиям безопасности". Однако пока украинцы верят только полноценному членству", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Саммит в Вильнюсе

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны. По его мнению, в НАТО нет единства по поводу вступления Украины в альянс сейчас, а процесс присоединения по завершению войны займет определенное время.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок.