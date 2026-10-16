"Безпека вище за політику": фракція УДАР закликала киян утриматися від мітингів

Мітинги під час нищівних російських атак створюють ризик для життя людей. Безпека киян має стояти вище за політичні інтереси.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться заяві фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді щодо масових зібрань 17 жовтня.

Депутати УДАРу наголошують, що в умовах російської загрози велике скупчення громадян просто неба створює загрозу їхньому життю та здоров'ю, оскільки реактивний "Шахед" може пролетіти Київ з одного боку в інший лише за декілька хвилин.

"З огляду на безпекову ситуацію ми звертаємося до всіх киян - як прихильників, так і опонентів міської влади, із закликом: утримайтесь від масових зібрань у суботу, 17 жовтня. Закликаємо всіх поставити безпеку киян вище за політичні інтереси!" - йдеться в заяві фракції.

В УДАРі подякували киянам за активну громадянську позицію, але наголосили, що заради політики не можна ризикувати безпекою людей.

"Дякуємо киянам за готовність вийти на акцію на захист місцевого самоврядування та проти спроб дестабілізувати ситуацію в столиці. Ми цінуємо довіру мешканців столиці, небайдужість і готовність підтримати Київ", - зазначено в заяві.

Читайте також: "Не розхитуйте тил": військові з фронта звернулися до організаторів мітингів у Києві

У фракції підкреслили, що також з повагою ставляться і до мітингувальників, які мають протилежну думку. Адже Київ завжди був відкритим до різних думок та позицій, в тому числі - до критики.

"Ми були та залишаємося демократичним містом. Але не можна через політику ризикувати безпекою людей: в умовах російської загрози велике скупчення громадян просто неба створює загрозу їхньому життю та здоров’ю", - наголошують в УДАРі.

Депутати зазначають, що дестабілізація ситуації в столиці лише допомагає ворогу.

"Ті, хто сьогодні закликає людей збиратися на акції, мають відповісти на просте запитання: якщо під час зібрання станеться російська атака та постраждають люди, хто відповідатиме за це рішення?" - йдеться в заяві.

Як відомо, низка громадських організацій оголосила про намір провести акцію протесту біля КМДА проти місцевої влади 17 жовтня.