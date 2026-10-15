"Не розхитуйте тил": військові з фронта звернулися до організаторів мітингів у Києві
Військові, які зараз захищають Україну на фронті, звернулися до організаторів акції протесту в Києві і попросили не розхитувати ситуацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео, яке записали військові.
Захисники України наголосили, що влаштовувати акції протесту, коли країна знаходиться у складній ситуації, а Київ щодня перебуває під російськими обстрілами, – це розхитувати ситуацію зсередини.
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Військові, які зараз на Донбасі, закликали не сіяти хаос у столиці.
"Ми тут на Донбасі тримаємо лінію фронту. І останнє, що ми очікували – це що Київ почнуть розхитувати зсередини. Організовувати мітинги і сіяти хаос. Ми тримаємо фронт – не розхитуйте тил", – закликали вони.
Також захисники України наголосили, що зараз треба або допомагати фронту, або принаймні не заважати.
"Наші родини також живуть у Києві. Також регулярно їм прилітає. Але це не заважає їм допомагати фронту. Ви також або допомагайте фронту, або не заважайте своєю дестабілізацією столиці", – сказали захисники.
Це звернення стало відповіддю на ідею деяких громадських організацій провести мітинг біля КМДА проти міської влади.
Раніше ми писали про те, що мер Києва виступив у Верховній Раді та поставив уряду питання про захист енергетики.