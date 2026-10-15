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"Не розхитуйте тил": військові з фронта звернулися до організаторів мітингів у Києві

18:52 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Анна Шиканова
"Не розхитуйте тил": військові з фронта звернулися до організаторів мітингів у Києві Військові звернулися до організаторів мітингу в Києві (кадр з відео)
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Військові, які зараз захищають Україну на фронті, звернулися до організаторів акції протесту в Києві і попросили не розхитувати ситуацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео, яке записали військові.

Захисники України наголосили, що влаштовувати акції протесту, коли країна знаходиться у складній ситуації, а Київ щодня перебуває під російськими обстрілами, – це розхитувати ситуацію зсередини.

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Військові, які зараз на Донбасі, закликали не сіяти хаос у столиці.

"Ми тут на Донбасі тримаємо лінію фронту. І останнє, що ми очікували – це що Київ почнуть розхитувати зсередини. Організовувати мітинги і сіяти хаос. Ми тримаємо фронт – не розхитуйте тил", – закликали вони.

Також захисники України наголосили, що зараз треба або допомагати фронту, або принаймні не заважати.

"Наші родини також живуть у Києві. Також регулярно їм прилітає. Але це не заважає їм допомагати фронту. Ви також або допомагайте фронту, або не заважайте своєю дестабілізацією столиці", – сказали захисники.

Це звернення стало відповіддю на ідею деяких громадських організацій провести мітинг біля КМДА проти міської влади.

Раніше ми писали про те, що мер Києва виступив у Верховній Раді та поставив уряду питання про захист енергетики.

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