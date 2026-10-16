"Безопасность превыше политики": фракция УДАР призвала киевлян воздержаться от митингов
Митинги во время разрушительных российских атак создают риск жизни людей. Безопасность киевлян должна стоять выше политических интересов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом идет речь в заявлении фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете относительно массовых собраний 17 октября.
Депутаты УДАРа подчеркивают, что в условиях российской угрозы большое скопление граждан под открытым небом создает угрозу их жизни и здоровью, поскольку реактивный "Шахед" может пролететь Киев из стороны в сторону всего за несколько минут.
"Учитывая ситуацию с безопасностью мы обращаемся ко всем киевлянам - как сторонникам, так и оппонентам городской власти, с призывом: воздержитесь от массовых собраний в субботу, 17 октября. Призываем всех поставить безопасность киевлян выше политических интересов!" - говорится в заявлении фракции.
В УДАРе поблагодарили киевлян за активную гражданскую позицию, но подчеркнули, что ради политики нельзя рисковать безопасностью людей.
"Благодарим киевлян за готовность выйти на акцию в защиту местного самоуправления и против попыток дестабилизировать ситуацию в столице. Мы ценим доверие жителей столицы, неравнодушие и готовность поддержать Киев", - говорится в заявлении.
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Во фракции подчеркнули, что также с уважением относятся и к митингующим, которые имеют противоположное мнение. Ведь Киев всегда был открыт к разным мнениям и позициям, в том числе - к критике.
"Мы были и остаемся демократическим городом. Но нельзя из-за политики рисковать безопасностью людей: в условиях российской угрозы большое скопление граждан под открытым небом создает угрозу их жизни и здоровью", - подчеркивают в УДАРе.
Депутаты отмечают, что дестабилизация ситуации в столице помогает врагу.
"Те, кто сегодня призывает людей собираться на акции должны ответить на простой вопрос: если во время собрания произойдет российская атака и пострадают люди, кто будет отвечать за это решение?" - говорится в заявлении.
Как известно, несколько общественных организаций объявили о намерении провести акцию протеста возле КГГА против местной власти 17 октября.
Ранее также сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко ответил на упреки о срыве отопительного сезона, назвав их попыткой уничтожить местное самоуправление.
Кроме того, глава столицы выступил в Верховной Раде и поставил правительству вопрос о защите энергетики.