"Безопасность превыше политики": фракция УДАР призвала киевлян воздержаться от митингов

Как сообщает РБК-Украина , об этом идет речь в заявлении фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете относительно массовых собраний 17 октября.

Депутаты УДАРа подчеркивают, что в условиях российской угрозы большое скопление граждан под открытым небом создает угрозу их жизни и здоровью, поскольку реактивный "Шахед" может пролететь Киев из стороны в сторону всего за несколько минут.

"Учитывая ситуацию с безопасностью мы обращаемся ко всем киевлянам - как сторонникам, так и оппонентам городской власти, с призывом: воздержитесь от массовых собраний в субботу, 17 октября. Призываем всех поставить безопасность киевлян выше политических интересов!" - говорится в заявлении фракции.

В УДАРе поблагодарили киевлян за активную гражданскую позицию, но подчеркнули, что ради политики нельзя рисковать безопасностью людей.

"Благодарим киевлян за готовность выйти на акцию в защиту местного самоуправления и против попыток дестабилизировать ситуацию в столице. Мы ценим доверие жителей столицы, неравнодушие и готовность поддержать Киев", - говорится в заявлении.

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Во фракции подчеркнули, что также с уважением относятся и к митингующим, которые имеют противоположное мнение. Ведь Киев всегда был открыт к разным мнениям и позициям, в том числе - к критике.

"Мы были и остаемся демократическим городом. Но нельзя из-за политики рисковать безопасностью людей: в условиях российской угрозы большое скопление граждан под открытым небом создает угрозу их жизни и здоровью", - подчеркивают в УДАРе.

Депутаты отмечают, что дестабилизация ситуации в столице помогает врагу.

"Те, кто сегодня призывает людей собираться на акции должны ответить на простой вопрос: если во время собрания произойдет российская атака и пострадают люди, кто будет отвечать за это решение?" - говорится в заявлении.

Как известно, несколько общественных организаций объявили о намерении провести акцию протеста возле КГГА против местной власти 17 октября.