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Безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися, - Єрмак

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися. Щоб зробити це ефективно, Україні потрібні гарантії від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака в колонці для The Atlantic.

За його словами, українські

створення Київського договору безпеки - стратегічного партнерства, яке об’єднує Україну та низку держав-гарантів. Він спрямований на практичну матеріальну підтримку зміцнення обороноздатності України.

"Основна група союзників України, що володіють значним військовим потенціалом, може взяти низку зобов’язань, які є як політично, так і юридично обов’язковими. Поряд із цими зобов’язаннями військової підтримки ширша група міжнародних партнерів запропонувала б набір невійськових гарантій на основі санкцій", - наголосив голова ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії презентувала документ на тему визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. У ньому експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму".

Як відомо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії була створена з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Очолюють групу керівник ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол. Нині санкційний план групи Макфола-Єрмака виконано майже на 70%.

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