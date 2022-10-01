Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться, - Ермак

Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Чтобы сделать это эффективно Украине нужны гарантии от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для The Atlantic .

"Основная группа союзников Украины, обладающих значительным военным потенциалом, может взять ряд обязательств, которые как политически, так и юридически обязательны. Наряду с этими обязательствами военной поддержки широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", - подчеркнул глава ОП.

созданию Киевского договора безопасности - стратегического партнерства, объединяющего Украину и ряд государств-гарантов. Он направлен на практическую материальную поддержку укрепления обороноспособности Украины.

По его словам, украинские

Напомним, сегодня, 29 сентября, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России презентовала документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма".

Как известно, международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.

Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол. В настоящее время санкционный план группы Макфола-Ермака выполнен почти на 70%.

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