RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться, - Ермак

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Чтобы сделать это эффективно Украине нужны гарантии от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для The Atlantic.

По его словам, украинские

созданию Киевского договора безопасности - стратегического партнерства, объединяющего Украину и ряд государств-гарантов. Он направлен на практическую материальную поддержку укрепления обороноспособности Украины.

"Основная группа союзников Украины, обладающих значительным военным потенциалом, может взять ряд обязательств, которые как политически, так и юридически обязательны. Наряду с этими обязательствами военной поддержки широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, сегодня, 29 сентября, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России презентовала документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма".

Как известно, международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.

Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол. В настоящее время санкционный план группы Макфола-Ермака выполнен почти на 70%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакВторжение России в Украину