UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Безпека України має бути забезпечена, як перша лінія оборони нашого союзу, - глава ЄК

Фото: президент Володимир Зеленський на зустрічі в Брюсселі (x.com/vonderleyen)
Автор: Маловічко Юлія

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпека України має бути забезпечена, оскільки у довгостроковій перспективі - це перша лінія оборони для Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ЄК в соцмережі Х.

"Оскільки мирні перемовини тривають, Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші фінансові пропозиції вже винесені на обговорення.
Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів". - написала фон дер Ляєн.

За її словами, вона, а також генсек НАТО Марк Рютте та президент Євроради Антоніу Кошта підтвердили президентові Володимиру Зеленському, що ЄС залишається твердим у своїй позиції та відданим своїм принципам.

"Суверенітет України має бути гарантований і дотриманий. Безпека України має бути забезпечена - у довгостроковій перспективі, як перша лінія оборони для нашого Союзу. Ці пріоритети були в центрі наших обговорень із
Генеральним секретарем НАТО Марко Рютте", - додала глава ЄК.

У підсумку вона заключила, що Європа й надалі робитиме свій внесок у зусилля, спрямовані на справедливий і тривалий мир в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте своєю чергою заявив, що мав "гарні дискусії" з Зеленським та лідерами ЄС "на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та тривалого миру в Україні".

Нагадаємо, Зеленський у Брюсселі провів зустріч з європейськими лідерами, на якій обговорювались гарантії безпеки, укріплення оборони України та кроки для встановлення миру. Також президент розповів партнерам про перебіг перемовин з американською стороною, а саме про мирний план.

Зазначимо, що Україна 9 грудня підготовить мирний план, після чого відправить його до Сполучених Штатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніУрсула фон дер Ляйєнмирний план США