Безопасность Украины должна быть обеспечена, как первая линия обороны для нашего союза, - глава ЕК

"Поскольку мирные переговоры продолжаются, Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Наши финансовые предложения уже вынесены на обсуждение. Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров". - написала фон дер Ляйен.

По ее словам, она, а также генсек НАТО Марк Рютте и президент Евросовета Антониу Кошта подтвердили президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС остается твердым в своей позиции и преданным своим принципам.

"Суверенитет Украины должен быть гарантирован и соблюден. Безопасность Украины должна быть обеспечена - в долгосрочной перспективе, как первая линия обороны для нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений с

Генеральным секретарем НАТО Марко Рютте", - добавила глава ЕК.

В итоге она заключила, что Европа и в дальнейшем будет делать свой вклад в усилия, направленные на справедливый и длительный мир в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что имел "хорошие дискуссии" с Зеленским и лидерами ЕС "в поддержку дальнейшего прогресса на пути к справедливому и прочному миру в Украине".