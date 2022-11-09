ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безпека Китаю стає все більш нестабільною, - Сі Цзіньпін

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 03:59
Безпека Китаю стає все більш нестабільною, - Сі Цзіньпін Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив про намір всебічно посилювати в країні військову підготовку, оскільки безпека КНР стає більш нестабільною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай всебічно посилюватиме свою військову підготовку та підготовку до будь-якої війни", - наголосив китайський лідер.

Таку заяву Цзіньпіна у вівторок поширив державний телеканал CCTV.

Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною".

Нагадаємо, на початку жовтня Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайських Військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони, і на цьому фоні Сі Цзіньпін пообіцяв провести мирне "возз'єднання" з Тайванем.

Разом з тим президент США Джо Байден пообіцяв Тайваню допомогу в разі агресії Пекіна, і частково визнана острівна держава вже почала підготовку військового резерву.

Додамо також, що перед тим Китай заявляв, що підтримуватиме РФ під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Си Цзиньпинь
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів