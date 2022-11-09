Безпека Китаю стає все більш нестабільною, - Сі Цзіньпін

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив про намір всебічно посилювати в країні військову підготовку, оскільки безпека КНР стає більш нестабільною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною".

"Китай всебічно посилюватиме свою військову підготовку та підготовку до будь-якої війни", - наголосив китайський лідер.

Нагадаємо, на початку жовтня Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайських Військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони, і на цьому фоні Сі Цзіньпін пообіцяв провести мирне "возз'єднання" з Тайванем.

Разом з тим президент США Джо Байден пообіцяв Тайваню допомогу в разі агресії Пекіна, і частково визнана острівна держава вже почала підготовку військового резерву.

Додамо також, що перед тим Китай заявляв, що підтримуватиме РФ під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.