Безпека Китаю стає все більш нестабільною, - Сі Цзіньпін
Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив про намір всебічно посилювати в країні військову підготовку, оскільки безпека КНР стає більш нестабільною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Китай всебічно посилюватиме свою військову підготовку та підготовку до будь-якої війни", - наголосив китайський лідер.
Таку заяву Цзіньпіна у вівторок поширив державний телеканал CCTV.
Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною".
Нагадаємо, на початку жовтня Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайських Військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони, і на цьому фоні Сі Цзіньпін пообіцяв провести мирне "возз'єднання" з Тайванем.
Разом з тим президент США Джо Байден пообіцяв Тайваню допомогу в разі агресії Пекіна, і частково визнана острівна держава вже почала підготовку військового резерву.
Додамо також, що перед тим Китай заявляв, що підтримуватиме РФ під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.