Безпека дітей під загрозою: ЄС звинуватив TikTok у серйозних порушеннях

У чому сутність претензій ЄС?

Європейські регулятори заявили, що стандарти безпеки акаунтів TikTok не відповідають вимогам законодавства. Платформа дозволяє неповнолітнім робити свої профілі публічними, через що їхній контент бачать сторонні користувачі.

Навіть приватні сторінки дітей та підлітків залишаються вразливими. Їх можна легко знайти через списки підписок інших користувачів - це можуть зробити навіть ті особи, які взагалі не мають акаунта у соцмережі.

Єврокомісія вимагає змінити налаштування за замовчуванням. Контент підлітків мають бачити лише ті користувачі, яких дитина підтвердила особисто.

Яке покарання загрожує компанії?

Це вже четверте звинувачення проти TikTok за останні 2 роки. Захист прав дітей у цифровому просторі має бути стандартною функцією, а не вибором користувача, вважають європейські чиновники.

Тепер компанія має право вивчити документи перевірки та надати офіційну відповідь. Якщо аргументи регуляторів підтвердяться, на TikTok чекає фінансове покарання.

Штраф за порушення правил DSA може скласти до 6 відсотків від глобального річного обороту компанії ByteDance.

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Що відповіли у TikTok?

Представники соцмережі заявили про готовність співпрацювати з регуляторами та вивчити висновки комісії. У компанії переконують, що безпека підлітків залишається пріоритетом.

За даними розробників, для акаунтів користувачів віком до 18 років діє понад 50 попередньо встановлених продуктів безпеки.

Крім того, підлітки не можуть використовувати приватні повідомлення або потрапляти до загальної рекомендаційної стрічки "Для вас".