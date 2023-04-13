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Безпечний Великдень. Рятувальники дали поради церквам до богослужінь

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Четвер 13 квітня 2023 15:49
Безпечний Великдень. Рятувальники дали поради церквам до богослужінь Фото: рятувальники дали поради церквам щодо безпеки під час богослужінь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Церкви мають дбати про безпеку вірян під час Великодніх богослужінь та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Романа Рудака.

Він озвучив необхідний перелік заходів, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій у Великдень:

  • Церкви мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння та засобами сповіщення про виникнення надзвичайних подій.
  • Слід дотримуватись елементарних вимог під час встановлення свічок. Вони не мають розміщуватися ближче, ніж за метр до горючих основ. Свічники повинні бути стаціонарно зафіксовані, щоб запобігти їхньому перевертанню та розливу мастил на горючі основи.
  • Персоналу слід звертати увагу на скупчення людей та запобігати переповненню культових споруд. Також варто звернути увагу на шляхи евакуації, щоб вони не були захаращені негорючими предметами.
  • Усі приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Під час свята вогнегасники мають бути на видному місці.

Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.

РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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