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Безопасная Пасха. Спасатели дали советы церквям к богослужениям

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Четверг 13 апреля 2023 15:49
Безопасная Пасха. Спасатели дали советы церквям к богослужениям Фото: спасатели дали советы церквям о безопасности во время богослужений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Церкви должны заботиться о безопасности верующих во время Пасхальных богослужений и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Рудака.

Он озвучил необходимый перечень мер, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в Пасху:

  • Церкви должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и средствами оповещения о чрезвычайных событиях.
  • Следует соблюдать элементарные требования при установке свечей. Они не должны размещаться ближе, чем за метр до горючих оснований. Подсвечники должны быть стационарно зафиксированы, чтобы предотвратить их переворачивание и разлив масла на горючие основания.
  • Персоналу следует обращать внимание на скопление людей и предотвращать переполнение культовых сооружений. Также следует обратить внимание на пути эвакуации, чтобы они не были загромождены негорючими предметами.
  • Все помещения должны быть снабжены первичными средствами пожаротушения. Во время праздника огнетушители должны быть на видном месте.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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ГСЧС Пасха
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