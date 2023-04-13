Безопасная Пасха. Спасатели дали советы церквям к богослужениям

Церкви должны заботиться о безопасности верующих во время Пасхальных богослужений и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Рудака.

Он озвучил необходимый перечень мер, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в Пасху:

Церкви должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и средствами оповещения о чрезвычайных событиях.

Следует соблюдать элементарные требования при установке свечей. Они не должны размещаться ближе, чем за метр до горючих оснований. Подсвечники должны быть стационарно зафиксированы, чтобы предотвратить их переворачивание и разлив масла на горючие основания.

Персоналу следует обращать внимание на скопление людей и предотвращать переполнение культовых сооружений. Также следует обратить внимание на пути эвакуации, чтобы они не были загромождены негорючими предметами.

Все помещения должны быть снабжены первичными средствами пожаротушения. Во время праздника огнетушители должны быть на видном месте.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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