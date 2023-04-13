Безопасная Пасха. Спасатели дали советы церквям к богослужениям
Фото: спасатели дали советы церквям о безопасности во время богослужений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Церкви должны заботиться о безопасности верующих во время Пасхальных богослужений и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Рудака.
Он озвучил необходимый перечень мер, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в Пасху:
- Церкви должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и средствами оповещения о чрезвычайных событиях.
- Следует соблюдать элементарные требования при установке свечей. Они не должны размещаться ближе, чем за метр до горючих оснований. Подсвечники должны быть стационарно зафиксированы, чтобы предотвратить их переворачивание и разлив масла на горючие основания.
- Персоналу следует обращать внимание на скопление людей и предотвращать переполнение культовых сооружений. Также следует обратить внимание на пути эвакуации, чтобы они не были загромождены негорючими предметами.
- Все помещения должны быть снабжены первичными средствами пожаротушения. Во время праздника огнетушители должны быть на видном месте.
Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.
РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.
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