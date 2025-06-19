Безпечний актив: долар повертає позиції на тлі війни в Ірані

Долар зростає 19 червня, чинячи тиск на валюти, чутливі до ризиків. Це сталося після повідомлень про те, що США розглядають можливість удару по Ірану найближчими днями.

Падіння ризикованих валют

Австралійський долар знизився на 0,3% до 0,6489 долара, а новозеландський - на 0,5% до 0,5998. Валюти країн, що розвиваються, також зазнали тиску - південнокорейська вона втратила 1%.

Загострення геополітичної ситуації знову зміцнило статус долара як безпечного активу. Він зміцнився по відношенню до ієни, євро і швейцарського франка.

Загроза залучення США

Ізраїль та Іран продовжили обмін ударами, і конфлікт триває вже сьомий день. Зростають побоювання, що США можуть приєднатися до атак на іранські ядерні об'єкти.

Президент Дональд Трамп не дав чіткої відповіді про позицію США, залишивши світ в очікуванні. Загострення конфлікту посилило страхи дестабілізації всього регіону.

Думка аналітиків і торговельна реакція

Деякі аналітики вважають, що інвестори закривають короткі позиції щодо долара. "Долар виглядає готовим до зростання, особливо якщо США втрутяться", - зазначив аналітик City Index Метт Сімпсон.

На думку стратегів OCBC, геополітика затьмарила навіть підсумки засідання ФРС.

Динаміка долара і євро

Через вихідний у США з нагоди Дня скасування рабства ліквідність на ринках була нижчою. Євро впав до тижневого мінімуму, втративши 0,25% до 1,1455 долара, і прямує до тижневого зниження на 0,8%.

Індекс долара зріс на 0,11% до 99 пунктів і, за прогнозами, завершить тиждень із приростом у 0,9% - найкращим результатом із січня.

Обережність ФРС

Як і очікувалося, ФРС зберегла ставку без змін. Політики, як і раніше, прогнозують два зниження ставки на 0,25 п.п. у 2024 році, хоча серед них немає єдиної думки.

Пауелл заявив, що влітку інфляція на товари зросте, оскільки тарифи, введені Трампом, почнуть позначатися на споживачах. "Зрештою хтось має платити за тарифи - і це буде споживач", - сказав він.

Невизначеність на тлі інфляції

Коментарі Пауелла підкреслюють виклики для ФРС на тлі тарифів і геополітики. Це залишає ринки в напрузі з приводу подальших кроків щодо ставок.

Хоча трейдери очікують два зниження ставок, аналітики сумніваються, що перше відбудеться вже у вересні. У ING вважають, що вересневе засідання буде занадто раннім для такого кроку.

Інші валюти та центробанки

Фунт стерлінгів опустився на 0,14% до 1,3403 долара перед засіданням Банку Англії, де очікується збереження ставки. Франк склав 0,81995 долара перед рішенням Національного банку Швейцарії.