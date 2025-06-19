Безопасный актив: доллар возвращает позиции на фоне войны в Иране

Доллар растет 19 июня оказывая давление на валюты, чувствительные к рискам. Это произошло после сообщений о том, что США рассматривают возможность удара по Ирану в ближайшие дни.

Падение рискованных валют

Австралийский доллар снизился на 0,3% до 0,6489 доллара, а новозеландский - на 0,5% до 0,5998. Валюты развивающихся стран также испытали давление - южнокорейская вона потеряла 1%.

Обострение геополитической ситуации вновь укрепило статус доллара как безопасного актива. Он укрепился по отношению к иене, евро и швейцарскому франку.

Угроза вовлечения США

Израиль и Иран продолжили обмен ударами, и конфликт длится уже седьмой день. Растут опасения, что США могут присоединиться к атакам на иранские ядерные объекты.

Президент Дональд Трамп не дал ясного ответа о позиции США, оставив мир в ожидании. Обострение конфликта усилило страхи дестабилизации всего региона.

Мнение аналитиков и торговая реакция

Некоторые аналитики считают, что инвесторы закрывают короткие позиции по доллару. "Доллар выглядит готовым к росту, особенно если США вмешаются", - отметил аналитик City Index Мэтт Симпсон.

По мнению стратегов OCBC, геополитика затмила даже итоги заседания ФРС.

Динамика доллара и евро

Из-за выходного в США по случаю Дня отмены рабства ликвидность на рынках была ниже. Евро упал до недельного минимума, потеряв 0,25% до 1,1455 доллара, и направляется к недельному снижению на 0,8%.

Индекс доллара вырос на 0,11% до 99 пунктов и, по прогнозам, завершит неделю с приростом в 0,9% - лучшим результатом с января.

Осторожность ФРС

Как и ожидалось, ФРС сохранила ставку без изменений. Политики по-прежнему прогнозируют два снижения ставки на 0,25 п.п. в 2024 году, хотя среди них нет единого мнения.

Пауэлл заявил, что летом инфляция на товары возрастет, поскольку тарифы, введенные Трампом, начнут сказываться на потребителях. "В конечном итоге кто-то должен платить за тарифы - и это будет потребитель", - сказал он.

Неопределенность на фоне инфляции

Комментарии Пауэлла подчеркивают вызовы для ФРС на фоне тарифов и геополитики. Это оставляет рынки в напряжении по поводу дальнейших шагов по ставкам.

Хотя трейдеры ожидают два снижения ставок, аналитики сомневаются, что первое произойдет уже в сентябре. В ING считают, что сентябрьское заседание будет слишком ранним для такого шага.

Другие валюты и центробанки

Фунт стерлингов опустился на 0,14% до 1,3403 доллара перед заседанием Банка Англии, где ожидается сохранение ставки. Франк составил 0,81995 доллара перед решением Национального банка Швейцарии.