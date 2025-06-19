ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Безпечний актив: долар повертає позиції на тлі війни в Ірані

США, Четвер 19 червня 2025 08:20
UA EN RU
Безпечний актив: долар повертає позиції на тлі війни в Ірані Фото: Долар зростає в очікуванні ударів США по Ірану (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Долар США виріс, отримавши підтримку завдяки попиту на безпечні активи на тлі ризику розширення конфлікту на Близькому Сході та можливої участі США. Інвестори також враховують стриману риторику глави ФРС Джерома Пауелла щодо інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Долар зростає 19 червня, чинячи тиск на валюти, чутливі до ризиків. Це сталося після повідомлень про те, що США розглядають можливість удару по Ірану найближчими днями.

Падіння ризикованих валют

Австралійський долар знизився на 0,3% до 0,6489 долара, а новозеландський - на 0,5% до 0,5998. Валюти країн, що розвиваються, також зазнали тиску - південнокорейська вона втратила 1%.

Загострення геополітичної ситуації знову зміцнило статус долара як безпечного активу. Він зміцнився по відношенню до ієни, євро і швейцарського франка.

Загроза залучення США

Ізраїль та Іран продовжили обмін ударами, і конфлікт триває вже сьомий день. Зростають побоювання, що США можуть приєднатися до атак на іранські ядерні об'єкти.

Президент Дональд Трамп не дав чіткої відповіді про позицію США, залишивши світ в очікуванні. Загострення конфлікту посилило страхи дестабілізації всього регіону.

Думка аналітиків і торговельна реакція

Деякі аналітики вважають, що інвестори закривають короткі позиції щодо долара. "Долар виглядає готовим до зростання, особливо якщо США втрутяться", - зазначив аналітик City Index Метт Сімпсон.

На думку стратегів OCBC, геополітика затьмарила навіть підсумки засідання ФРС.

Динаміка долара і євро

Через вихідний у США з нагоди Дня скасування рабства ліквідність на ринках була нижчою. Євро впав до тижневого мінімуму, втративши 0,25% до 1,1455 долара, і прямує до тижневого зниження на 0,8%.

Індекс долара зріс на 0,11% до 99 пунктів і, за прогнозами, завершить тиждень із приростом у 0,9% - найкращим результатом із січня.

Обережність ФРС

Як і очікувалося, ФРС зберегла ставку без змін. Політики, як і раніше, прогнозують два зниження ставки на 0,25 п.п. у 2024 році, хоча серед них немає єдиної думки.

Пауелл заявив, що влітку інфляція на товари зросте, оскільки тарифи, введені Трампом, почнуть позначатися на споживачах. "Зрештою хтось має платити за тарифи - і це буде споживач", - сказав він.

Невизначеність на тлі інфляції

Коментарі Пауелла підкреслюють виклики для ФРС на тлі тарифів і геополітики. Це залишає ринки в напрузі з приводу подальших кроків щодо ставок.

Хоча трейдери очікують два зниження ставок, аналітики сумніваються, що перше відбудеться вже у вересні. У ING вважають, що вересневе засідання буде занадто раннім для такого кроку.

Інші валюти та центробанки

Фунт стерлінгів опустився на 0,14% до 1,3403 долара перед засіданням Банку Англії, де очікується збереження ставки. Франк склав 0,81995 долара перед рішенням Національного банку Швейцарії.

Нагадаємо, євро зріс по відношенню до долара на 10% з початку року, проте в ЄЦБ не бачать перспектив того, що євро незабаром може кинути виклик статусу долара як домінуючої світової валюти.

Національний банк зберігає більшу частину резервів України в доларах (82,7%), на євро припадає 10,1%, на золото - 6,5%. НБУ поки що не бачить реальної альтернативи долару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Курс долара
Новини
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді